ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fidan:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Tülin Fidan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocukların ve gençlerin doğru bilgilenmesi gerektiğini bildirdi.

Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle dünya genelindeki olağanüstü dönemin yaşam rutinini değiştirdiğini belirterek, bu süreçte çocuk ve gençlerde görülebilen bazı olumsuzluklara değindi.

Zorunlu kısıtlamalar nedeniyle çocuk ve gençlerin ruhsal sağlıklarında farklı ve değişen şiddette belirtiler görülebildiğini aktaran Fidan, şöyle devam etti:

"Bu ruhsal tepkiler özellikle duygusal ya da davranışsal alanlarda ortaya çıkabilir. Daha sinirli olma, öfkeli olma, kolay ağlama, geceleri uyumakta zorlanma, gece rüyasında korkutucu/olumsuz içerikli rüyalar görme, korkularda artma gibi duygusal belirtiler, çok konuşma, ilgi isteği, yerinde duramama, karşı gelme, içe kapanma, konuşmak istememe, az ya da çok yeme gibi davranışsal değişiklikler olabilir. Söz konusu dönemde gün içinde ailece farklı etkinliklerde bulunmak, zaman zaman da hep birlikte etkinlik yapmak ruhsal dengeyi korumayı ve aile içinde olumlu iletişimi artırmayı sağlayacaktır. Çocuklarla hayal kurmak, birlikte düşünüp duygulanmak, çocuklara yalnız olmadıklarını, sevildiklerini ve güvende olduklarını hissettirecektir."

"Olumsuz duygularını ifade etmelerine izin verin"

Doç. Dr. Fidan, sürecin hasarsız atlatılmasında yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

"Çocuk ve gençlerin pandemi ile ilgili olumsuz duygularını ifade etmelerine, kaygı duydukları ve merak ettikleri konularda konuşmalarına izin vermek gerekmektedir. Pandemi süreci ile ilgili doğru ve yaşlarına uygun bilgilendirme yapmak gereklidir. Çocuk ve genç istiyorsa kaygı ve korkuların konuşulması ruhsal açıdan rahatlamalarını sağlar ve iş birliğini artırır. Evde bir rutinin oluşturulması ve bu düzenin devamının sağlanması gereklidir. Özellikle sınava hazırlanan gençlerin sınav ve gelecek kaygılarında artma görülmektedir. Gençler bu olağanüstü durumun sadece kendilerine özgü olmadığını, tüm yaşıtlarını etkilediğini fark etmeli, olaylara daha geniş bir bakış açısıyla bakmaya çalışmalıdır. Sınav için düzenli çalışmaya odaklanmak, var olan ruhsal sıkıntı ve stresi, moral ve motivasyon düşüklüğünü azaltmaya katkı sağlayacaktır."