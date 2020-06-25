ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek uluslararası dergiye editör yardımcısı seçildi - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, saygın bilimsel yayın endeksleri kapsamında yer alan Journal of Electrocardiology isimli dergiye editör yardımcısı seçildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kardiyoloji alanında özellikle EKG ve aritmi (kalp çarpıntıları) konularında önemli makalelere ve en son bilimsel gelişmelere yer veren Journal of Electrocardiology isimli derginin, merkezi Amsterdam'da bulunan Elsevier isimli büyük bir uluslararası yayınevi tarafından basıldığı kaydedildi.

Açıklamada, derginin aynı zamanda Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği'nin ve Uluslararası Komputerize Elektrokardiyoloji Derneği'nin resmi bilimsel dergisi durumunda olduğu, geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği'nin gelecek başkanlığına seçilmiş olan Prof. Dr. Görenek'in başkanlık döneminin ise Haziran 2021'de başlayacağı kaydedildi.