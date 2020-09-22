ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç'ten "Uykusuzluk bağışıklık sistemini bozuyor" uyarısı - Son Dakika

ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç'ten "Uykusuzluk bağışıklık sistemini bozuyor" uyarısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç, düzensiz uykunun bağışıklık sistemine zarar verdiğini belirterek kaliteli uykunun önemine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç'ten

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç, düzensiz uykunun bağışıklık sistemine zarar verdiğini belirterek kaliteli uykunun önemine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Erdinç, yaptığı yazılı açıklamada, uyku sırasında metabolizmanın hızının azaldığını, uyuyan beynin metabolik atık ürünleri uyanık durumda olduğundan daha hızlı uzaklaştırdığını bildirdi.

Uykusuzluğun, bağışıklık fonksiyonunu bozduğunu vurgulayan Oğuz Osman Erdinç, "Bağışıklık sisteminin uykuyu değiştirdiğini söylemek mümkündür. Uykunun alyuvar sayısını artırdığı yönünde çalışmalar mevcuttur. 2014 yılında yapılan bir araştırmada, farelerin uykusuz bırakılma durumu gözlemlenmiş, uykusuzluğun kanser dokusunun büyümesini artırdığı ve bağışıklık sisteminin kanserleri kontrol etme yeteneğini azalttığı görülmüştür. Düzenli ve kaliteli uyku, insan sağlığı için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erdinç, yapay ışık kullanımının artması ve saatle uyanma gibi uyaranların, uyku düzenini önemli ölçüde değiştirdiğini vurguladı.

Uykusuzluğun aşırı uyuma, narkolepsi ve uyku apnesi dahil çeşitli rahatsızlıklara yol açtığına işaret eden Erdinç, şunları kaydetti:

"Uykuya önem vermemiz gerek. Uyku hem bedenimizi hem de ruhumuzu dinlendiren bir süreçtir. Yetersiz veya sağlıksız uyku, huzursuzluk, öfke, sabırsızlık, depresyon, içe kapanma, unutkanlık ve halsizlik yaratabilir. Uyanıklık sürecinde göstereceğimiz bedensel ve zihinsel performansımız, büyük ölçüde gece uykumuza bağlı olduğu için geceleri sakin, sessiz, serin ve loş ortamlarda ve yatağımızda uyuyalım. Yatmadan önce kafeinden, yemekten ve sıvı içeceklerden uzak duralım."

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç'ten 'Uykusuzluk bağışıklık sistemini bozuyor' uyarısı - Son Dakika

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