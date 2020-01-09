ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden'den 'Kerkük Hatıraları' konferansı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden'den 'Kerkük Hatıraları' konferansı - Son Dakika

ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden'den 'Kerkük Hatıraları' konferansı

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden, 'Kerkük Hatıraları' konferansı verdi.

ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden'den 'Kerkük Hatıraları' konferansı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden, 'Kerkük Hatıraları' konferansı verdi.


Konferansa; ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Kavak ve davetliler katıldı. Davetliler konferansı ilgi ile izlediler. ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden; Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nde 'Kerkük Hatıraları' konferansında yaptığı konuşmasında, " İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 'Türkiye Irak Sağlık ve Eğitim Ortak İş birliği Konseyi'nin' faaliyeti olarak düzenlenen 'Kerkük'e Sağlık Hizmeti Programı' kapsamında, Yurt Dışındaki Iraklı Doktorlar Derneği Başkanı Op. Dr. Aydın Beyatlı ve Kerkük Üniversitesi'nin davetlisi olarak Irak'a yolculuğumuz başladı ve altı gün devam etti. İlk durağımız Erbil Havalimanı'ndan sonra, Kerkük'ün 44 kilometre kuzeybatısına düşen Altın köprü idi. Burası Kerkük-Erbil karayolu ve demiryolu üzerinde önemli bir Türkmen bucağıdır. 28 Mart 1991 tarihinde Altınköprü'de yaşanan Katliamın acısını unutmak mümkün müydü? Bir saat içinde yüze yakın Türkmen kardeşimiz burada şehit düşmüştü. Bu olay Altınköprü'nün tarihinde yaşanan meş'um bir gün olarak tescil edilmiş ve Irak Türkmenlerinin yaşadığı en acılı günlerden biri olmuştu. Altınköprü'nün yaşadığı bu acıları yüreklerimize ve hafızalarımıza gömdükten sonra sabah'a karşı Kerkük'e vardığımız da hasretiyle yandığımız bu diyarda uyumak ne mümkündü. Bu düşüncelerle Kerkük şehrine girerken hepimiz neft kokan havayı teneffüs ediyorduk. O gün akşama kadar geçen yoğun görüşmelerden sonra, bir ara soluklanmak üzere Musalla kahvehanesine gidiyoruz. Buranın duvarları Kerküklü Türk (Türkmenler) şehitlerin, sanatçıların, fotoğrafları ile kaplanmıştı. Teypde Abdurahman Kızılay'ın Türküleri çalıyordu. Gençler 'sini zarf' oynuyorlardı" dedi.


Özden, "Mustafa Kemal Paşa tarafından 1 Mayıs 1920 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tarihi konuşmasında; 'Hep kabul ettiğimiz esaslardan birisi ve belki birincisi olan hudut meselesi tayin ve tespit edilirken, hudud-ı millimiz İskenderun cenubundan geçer, Şark'a doğru uzanarak Musul'u, Süleymaniye'yi ve Kerkük'ü ihtiva eder. İşte hudud-ı millimiz budur dedik' şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Atatürk'ün, Söylev'inde de ifade ettiği gibi; bu yerler hem Türklerin yoğun olarak meskün olduğu bölgelerdir, hem de Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı gün Türk askerinin denetiminde kalan yerlerdir. Atatürk, Türklerin denetiminde kalan bu bölgeleri Türk yurdu olarak belirlemiş, bu bölgeleri içine alan sınırı milli sınır olarak tespit edip belgelere de geçirmiştir" dedi.


Konferansın sonunda; Kızılma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, konferansı sunan ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden'e teşekkür belgesi taktim etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Kerkük, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Atatürk'ün sohbet ettiği o küçük kız, 90 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti Erdoğan'a çağrıda bulunan 220 kiloluk kadının feryadı yürekleri dağladı: Eşim bezimi değiştiriyor

Son Dakika Haberleri
16:07 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika Haber
16:04 Şanlıurfa'da kimsesiz çocuklar topluma kazandırılacak - Son Dakika Haber
16:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılının erişilebilirlik yılı olarak ilan edilmesinde fayda görüyorum" - Son Dakika Haber
16:01 İzmir'de yasaklı yola giren tır, köprüye takıldı - Son Dakika Haber
16:01 Minik Eylül'ün servis minibüsünün altında kalarak ölmesiyle ilgili iddianame hazırlandı - Son Dakika Haber
15:53 Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi - Son Dakika Haber
15:21 Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 16:14:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden'den 'Kerkük Hatıraları' konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]