ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kavak'tan 'Türk Töresi' konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kavak'tan 'Türk Töresi' konferansı - Son Dakika

ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kavak'tan 'Türk Töresi' konferansı

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Kavak, 'Türk Töresi' konulu konferans verdi.

ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kavak'tan 'Türk Töresi' konferansı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Kavak, 'Türk Töresi' konulu konferans verdi.


Eskişehir Kızılelma Turan Derneği binasında düzenlenen konferansın açılışını Dernek Başkanı Ahmet Hızlan yaptı. Yeni kurulan derneğin ilk faaliyeti olduğunun altını çizen Hızlan, "Konferansa katılan katılımcıların fazla olması bizleri memnun etti. Her 15 günde bir derneğimizde konferans düzenleyeceğiz" dedi.


ESOGÜ Fen Edebiyat fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Kavak konferansta 'Türk Töresi' ile ilgili yaptığı konuşmada, "Türklerde sosyal hayatı düzenleyen, devleti ve devlet yönetimini tüm müesseseleriyle oluşturan kurallar bütününe töre/törü denilmektedir. Ziya Gökalp'e göre; kısaca töre, milli kültürdür. Törenin geçmişten yaşanan ana kadar süzülen ve oradan da geleceğe yön veren bir yapısı olduğu gibi, toplumun da genel kabulünü almış bir düzenlemeler manzumesidir. Töre; hem devleti, hem de devletin millet adına yararlı iş görmesi için düzenlenmesinde çok etkilidir. Yüce Türk Milleti tarihte pek çok zorluk görmesine rağmen oldukça fazla yer değiştirmesi ve farklı farklı milletlerle, kültürlerle, inançlarla etkileşim içinde olmasına rağmen kendini günümüze ve elbette ki yarınlara taşımayı başarmıştır. Orhun abidelerinin birçok yerinde töre ve törenin öneminden bahsedilmektedir. Töre, devlet ve sosyal yapıyı düzenleyen kurallar bütünüdür. Başka bir ifadeyle, fert ile ferdin, devlet ile ferdin ve hatta fert ile devletin arasındaki münasebeti belirleyen usullerdir. Bu nedenden ötürü töre Türk milletini ayakta tutan adeta maya hükümdedir" diye konuştu.


Konferans sonunda Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan tarafından, Prof. Dr. Nuri Kavak'a teşekkür belgisi taktim edildi. - ESKİŞEHİR

Nuri Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
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