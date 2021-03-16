ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuşhan'dan "Kovid-19 sivil havacılık sektörünü olumsuz etkiledi" değerlendirmesi - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada cirosu en yüksek olan sivil havacılık sektörünü olumsuz etkilediğini, şirketlerin devlet destekleriyle ayakta kalabildiğini bildirdi.

Kuşhan, yaptığı yazılı açıklamada, sivil havacılık sektörünün dünya ekonomisine de zarar verdiğini belirtti.

"Boeing bugün batmadıysa ABD'nin desteği sayesindedir." ifadesini kullanan Kuşhan, şunları kaydetti:

"Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) 2020 verilerine göre Türk Hava Yolları (THY) dahil olmak üzere Avrupa'nın önde gelen 20 hava yolu şirketinin yıllık koltuk, yolcu sayılarında ve kar oranlarında çok büyük düşüş yaşanmıştır. Bir önceki yıla kıyasla koltuk sayıları yüzde 51 oranında azalmıştır."

"Yolcu güveninin kazanılması gerekiyor"

Pandemi sonrası 2020 yılında dünya genelinde 2 milyar 921 milyon yolcu kaybının olduğunu belirten Kuşhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu durum 393 milyar dolar işletme kaybına neden oldu. 2021'in ilk 2,5 aylık verilerine bakıldığında da yüzde 44'lük düşüş görülmektedir. Salgının süresi, alınan önlemler, hava yolu şirketlerine güvenin azalması gibi koşullar bu olumsuz tabloyu oluşturuyor. Yolcu güveninin yeniden kazanılması gerekiyor. Havalandırma sisteminde iyileştirmelere gidilmesi, mesafe ve hijyen kuralları gibi yeni uygulamalara da ağırlık verilmesi lazım. Elbette devlet desteği de sektör için hayati önem taşıyor. Geçmişte yaşanan SARS, MERS gibi hastalıklardan dolayı sektör tecrübeli. Normalleşmeyle en fazla 7 ay gibi bir sürede kendini toplayarak eski seviyelerine döndüğünü, hatta daha karlı hale geldiğini biliyoruz. Fakat Kovid-19 için öngörüde bulunmak çok zor."