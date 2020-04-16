ESOGÜ öğretim üyesinin katıldığı çalışma Washington Post gazetesinde yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam ESOGÜ öğretim üyesinin katıldığı çalışma Washington Post gazetesinde yayınlandı - Son Dakika

ESOGÜ öğretim üyesinin katıldığı çalışma Washington Post gazetesinde yayınlandı

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

ESOGÜ öğretim üyesinin katıldığı çalışma Washington Post gazetesinde yayınlandı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yalaman'ın da içinde bulunduğu bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen ve COVID-19'a karşı 166 ülkenin açıkladığı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi paketlerinin karşılaştırıldığı çalışma uluslararası basında dikkatleri çekerken The Washington Post gazetesinde haberleştirildi.


İngiltere'de yayınlanan "Covid Economics: Vetted and Real Time Papers" dergisinin 3'üncü sayısında 'Pandemiye Karşı Ekonomi Politikaları: Covid-19 Ekonomik Teşvik Endeksinin Geliştirilmes'i başlıklı bir makale olarak yayınlanan bu çalışma ile oluşturulan "Covid-19 Ekonomik Teşvik Endeksi" ise bir web sitesinde her hafta güncellenerek yayınlanıyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:03 Kaynak: İHA

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