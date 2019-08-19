ESOGÜ personeli bayramlaştı
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü'nün Kurban Bayramı dolayısıyla üniversite personeli için düzenlediği bayram kutlaması, ESOGÜ Otel Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşti.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:46 Kaynak: İHA
(ESOGÜ) Rektörlüğü'nün Kurban Bayramı
dolayısıyla üniversite personeli için düzenlediği bayram kutlaması, ESOGÜ Otel Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşti. Kutlamada üniversite akademik ve idari personeli bayramlaşırken, ESOGÜ Yönetimi de başta Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak olmak üzere bayramlarını kutladığı personeliyle sohbet etme fırsatı buldu. - ESKİŞEHİR
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