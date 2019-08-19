Son Dakika Haberleri: ESOGÜ personeli bayramlaştı
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ESOGÜ personeli bayramlaştı

42 dakika önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü'nün Kurban Bayramı dolayısıyla üniversite personeli için düzenlediği bayram kutlaması, ESOGÜ Otel Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşti.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü'nün Kurban Bayramı dolayısıyla üniversite personeli için düzenlediği bayram kutlaması, ESOGÜ Otel Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşti. Kutlamada üniversite akademik ve idari personeli bayramlaşırken, ESOGÜ Yönetimi de başta Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak olmak üzere bayramlarını kutladığı personeliyle sohbet etme fırsatı buldu. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:46 Kaynak: İHA
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