Son Dakika Haberleri: ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Güncel ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Ünivertisesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Ünivertisesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.


Rektör Şenocak, mesajında, "Ülkelerin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri de engelli vatandaşlara sağlanan imkanlar ve engellilerin karşılaştıkları sorunları çözüme ulaştırmada kaydedilen mesafedir. Bu bakımdan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilik konusundaki toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması açısından önem taşımaktadır. Fiziksel ya da zihinsel engele sahip insanlarımızın hayata uyum sağlamalarını ve günlük ihtiyaçlarını rahatça gidermelerini sağlamak, devletimiz ve toplumumuzun önemli bir sorumluluğudur. Bakım, iyileştirme ve destek hizmetlerine ihtiyaç duymakta olan engelli vatandaşlarımız için bu hizmetlerin ulaşılabilir hale getirilmesi ve çevre koşullarının olumlu yönde değiştirilmesi, onların yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. Bu kuşkusuz hem engelli insanlarımız hem de aileleri için çok önemlidir. Doğuştan olduğu kadar yaşamın içinde de her an, her yerde ve herkesin başına gelebilecek olan engelliliğin her şeyden önce sevgi, şefkat ve dayanışma ile aşılabileceğini unutmamalıyız. Empati, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı daima canlı tutmalı ve her fırsatta engelli insanlarımızla bir araya gelerek onlara yalnız olmadıklarını göstermeliyiz. Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın arttığı ve engellilerimizin tüm sorunlarının çözüme kavuştuğu günleri görmek dileğiyle, tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum." diye belirtti - ESKİŞEHİR

Dünya Engelliler Günü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:18 Kaynak: İHA
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