ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, kanserde erken tanının önemine dikkat çekti - Son Dakika

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, kanserde erken tanının önemine dikkat çekti

01.04.2021 12:34
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, kanserde erken tanının önemine dikkat çekti, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, kanser konusunda Tıp Fakültesi ve tüm bölgeye hizmet veren Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanemiz ile sağlık hizmeti sağlarken, toplumsal bilincin arttırılması konusunda da üzerlerine düşen sorumluluğu akademideki bilgiyi...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, kanser konusunda Tıp Fakültesi ve tüm bölgeye hizmet veren Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanemiz ile sağlık hizmeti sağlarken, toplumsal bilincin arttırılması konusunda da üzerlerine düşen sorumluluğu akademideki bilgiyi çeşitli kanallar üzerinden toplumla paylaşarak yerine getirdiklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr, Şenocak, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında erken tanının önemine değinerek bu farkındalık haftasının tüm kanser hastalarına moral ve umut desteği olmasını diledi. Mesajında, kanser hastalığının bireysel mücadele veya sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerle aşılabilecek bir hastalık olmadığını, bu hastalığın toplumsal bir sorumluluk olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

"Asrın hastalığı olarak kabul edilen kanser, gelişen tanı ve tedavi yöntemlerine rağmen her yıl tüm dünyada milyonlarca can almaya devam etmektedir. Nitekim kanser ne yalnızca bireysel mücadele ile ne de yalnızca sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerle üstesinden gelinebilecek bir hastalıktır. Bu konunun toplumsal bir sorumlulukla ele alınması, erken tanı için toplumsal bilincin arttırılması, hastalığın nedenleri ile birlikte tartışılması kanser karşısında insanlığın kazanmasını sağlayacak olan birincil adımlardır. Hastalıkla mücadelede, sağlık hizmetleri ve bilimsel faaliyetler kadar toplumun bilinçlenmesi de büyük önem taşımaktadır. 1-7 Nisan Kanser Haftası gibi önemli günler de bu toplumsal bilincin inşasına vesile olan önemli süreçlerdir. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci bizlere sağlık konusunda toplumun hep birlikte hareket etmesinin ve bilinçli davranışların yaygınlaşmasının sağlık çalışanlarına hastalıklarla mücadelede ne denli güç kazandırdığını göstermiştir. Kanser konusunda toplumsal bilincin artması da çevresel koşulların azaltılması, sağlıklı yaşam davranışlarının yaygınlaştırılması gibi önleyici tedbirleri arttıracağı gibi erken tanı ve doğru tedavi süreçlerini de beraberinde getirecektir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak Tıp Fakültemiz ve tüm bölgeye hizmet veren Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanemiz ile sağlık hizmeti sağlarken toplumsal bilincin arttırılması konusunda da üzerimize düşen sorumluluğu akademideki bilgiyi çeşitli kanallar üzerinden toplumla paylaşarak yerine getiriyoruz. Pandemi sürecinde morale her zamankinden daha çok ihtiyaç duyan kanser hastalarımız için 1- 7 Nisan Kanser Haftası'nın moral ve umut vesilesi olmasını, toplumsal bilinci arttırarak erken tanı imkanlarını arttırmasını temenni ediyor, sağlıklı günler diliyorum." - ESKİŞEHİR

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, kanserde erken tanının önemine dikkat çekti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kanser, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, kanserde erken tanının önemine dikkat çekti - Son Dakika


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