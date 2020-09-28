Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir" - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'tan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, "Ermenistan, bölgedeki saldırgan tutumunu sürdürerek ateşkesi ihlal etmiştir" dedi.

Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bölgedeki saldırgan tutumunu sürdürerek ateşkesi ihlal ettiğini kaydeden Rektör Şenocak, "Azerbaycan mevzi hattına ve sivil bölgelerine saldırı gerçekleştirmiştir. Kardeş ülke Azerbaycan ise meşru müdafaa hakkını kullanmış ve bölgelerde yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak için saldırılara karşılık vermiştir. 30 yıla yakın süredir devam eden işgali altında on binlerce sivili katleden Ermenistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleşen ve sivilleri hedef alan bu saldırısını şiddetle kınıyorum. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' Türk milletinin her zaman olduğu gibi bugün de tüm varlığıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu tüm dünya bilmelidir. Uluslararası toplum da doğrudan tüm bölge barışını hedef alan bu provakatif saldırılara ve haksız işgale net bir şekilde dur demelidir.

Hain saldırıda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm Azerbaycan halkının başı sağ olsun. - ESKİŞEHİR