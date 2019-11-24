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ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak'tan 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve...

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak'tan 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve..., System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajında 1999 yılında 25 Kasım'ın Birleşmiş Milletler tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatan Rektör Şenocak, "Bununla birlikte Bileşmiş Milletler (BM), kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla, her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar devam eden ve uluslararası nitelikte olan 16 günlük aktivizm kampanyasına, turuncu renk kullanma çağrısında bulunarak tüm dünyayı davet etmektedir" dedi.


Rektör Şenocak, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:


"Medeniyetin bir göstergesi olarak günümüz kadınları, hayatın her alanında aktif bir şekilde rol almakta; toplumsal refah ve düzenin oluşumu, gelişimi ve devamına katkı sağlamaktadır. Ancak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, insan hakları ihlali olarak günümüzde yaygın bir şekilde devam etmektedir. Bu da kadına yönelik şiddetin; tüm toplumsal, ekonomik ve kültürel realitelerin üstünde tek tek ülkelerin ya da toplumların değil, tüm insanlığın sorunu olduğunu aşikar kılmaktadır. Kadınlara yönelik şiddet, tüm dünyada etnik köken, nesil, milliyet ve hiçbir toplumu ayırt etmeksizin gerçekleşmekte, yaşamları yok etmekte ve toplumları parçalamaktadır. Şiddetin ekonomik, psikolojik ve ruhsal boyutları göz ardı edilmekte; ancak sonuçlar son derece yıkıcı olmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve buna bağlı olarak kadınların güçlendirilmesi, gerek milli gerekse küresel kalkınmanın ve demokratikleşmenin çok önemli bir unsurudur. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin olarak atılacak her adım çok kıymetlidir. Bu konuya dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve toplumsal bilincin olgunlaşması amacıyla üniversitemiz de 16 gün sürecek aktivizm kampanyasına düzenleyeceği etkinliklerle katkıda bulunacaktır. Bu bilinçle tüm kadınlarımıza mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşayacakları parlak bir gelecek diliyorum." - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
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