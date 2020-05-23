ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak'tan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şenocak, açıklamasında, bayramın, büyükler için en kıymetli eserleri olan evlatları ile buluşma, gençler için gönülden muhabbet, çocuklar için neşe ile coşku anlamına geldiğini kaydetti.

Söz konusu anlamların ancak bayramın özü olan şükür ve sürurun farklı tezahürlerinden ibaret olduğuna değinen Şenocak, şunları bildirdi:

"Bu iki hissi yitirmediğimiz sürece, bu kez çocukların neşeli sesleri sokakları doldurmasa da kalabalık aile sofralarından uzak olsak da Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğu ile bayramın bambaşka bir tezahürünü tecrübe edeceğiz. Ramazan ayının rahmet ve mağfiretiyle dolan gönüllerimiz, 'çok şükür bugünü de gördük' demeyi bize öğreten değerlerimizle birlikte belki de bu kez bayramın gerçek anlamını çok daha iyi idrak edecektir. Sağlıkla alınan her bir nefesin, sesini duyup duasını aldığımız koca çınarlarımızın, umudumuz ve neşemiz olan çocuklarımızın, dara düştüğümüzde yetişecek dostlarımızın bizler için gerçek bayram sebebi olduğunu bu vesile ile fark edeceğiz."