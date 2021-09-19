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ESOGÜ Rektörü Şenocak pandemi döneminde yüz yüze eğitimi değerlendirdi - Son Dakika

ESOGÜ Rektörü Şenocak pandemi döneminde yüz yüze eğitimi değerlendirdi

19.09.2021 13:06

ESOGÜ Rektörü Şenocak pandemi döneminde yüz yüze eğitimi değerlendirdi Rektör Kemal Şenocak: "Bundan sonraki sürecin daha bilinçli ve heyecanlı şekilde yürütüleceğine inanıyorum" "Yüz yüze eğitimin garantisinin bizlerin göstereceği gayrete bağlı olduğunu unutmamalıyız Üniversitelerde yüz...

ESOGÜ Rektörü Şenocak pandemi döneminde yüz yüze eğitimi değerlendirdi

Rektör Kemal Şenocak:

"Bundan sonraki sürecin daha bilinçli ve heyecanlı şekilde yürütüleceğine inanıyorum"

"Yüz yüze eğitimin garantisinin bizlerin göstereceği gayrete bağlı olduğunu unutmamalıyız

ESKİŞEHİR - Üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlamasının ardından Covid-19 ile ilgili alınan tedbirler ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında değerlendirmede bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, "Salgın sona ermiş değil. Bu gerçekliği göz önünde bulundurarak ortamlarımızı yeni koşullara göre hazırlıyoruz" dedi.

Üniversitelerde 18 aylık aranın ardından Yüksek Öğretim Kurumu yüz yüze öğretimin başlayacağını duyurdu. Covid-19 salgının seyrine göre gerekli yükseköğretim kurumlarının örgün programlarında harmanlanmış (hibrit) eğitim modeli de kullanılabilecek. Üniversite kenti olan Eskişehir'de de yüz yüze öğretim hazırlıkları başladı. Öğrencilerle bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, uzaktan öğretimin yüz yüze eğitimin alternatifi değil önemli bir destekleyicisi olduğunu kaydetti. Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tedbirler ve yapılması gerekenleri değerlendiren Rektör Şenocak, salgının henüz bitmediğini ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"Bundan sonraki sürecin daha bilinçli ve heyecanlı şekilde yürütüleceğine inanıyorum"

Üniversitelerin kapalı olduğu 1 buçuk yıllık dönemde eğitim öğretim faaliyetlerine çevrim içi devam edildiğini ve bu süreçte öğrencileri özlediklerini belirten Rektör Şenocak, "Pandemi sürecinin başlangıcından bugüne kadar yaklaşık bir buçuk sene geçti. Öğrencilerimizden uzun süre ayrı kaldık. Bu sürede eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan çevrim içi olanaklarımızla devam ettik. Bu bağlamda üniversitemizin de altyapısını güçlendirdik. Öğrencilerimiz geliyor ve yüz yüze eğitim yapacağız, kendilerini heyecanla bekliyoruz. Bu pandemi süreci yüz yüze eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu da bizlere gösterdi. Uzaktan eğitim metodunu, yüz yüze eğitimin alternatifi olarak değil, tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu süreçte de elde ettiğimiz tecrübeler oldu. Dolayısıyla yeniden öğrencilerimizle bir araya gelmenin, yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını taşıyoruz. Birbirimizden uzak kaldığımız sürede eğitim ve öğretimin bir araya gelinerek gerçekleştirilmesinin ne kadar kıymetli olduğunun idrakına varılmış olduğunu düşünüyorum ve bundan sonraki sürecin daha bilinçli ve heyecanlı şekilde yürütüleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Dersliklerde, laboratuvar ve toplantı salonlarında seyreltilmiş bir eğitim metodu benimseyeceğiz"

Salgının seyrine göre dersliklerin YÖK'ün belirlediği standartlara göre hazırlandığını ifade eden Rektör Şenocak, "Salgın sona ermiş değil ve nereye ne şekilde evrileceği de belli değil. Daima bu gerçekliği göz önünde bulundurarak, Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün hazırladığı kurallara uygun olarak gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Dersliklerde, laboratuvar ve toplantı salonlarında seyreltilmiş bir eğitim metodu benimseyeceğiz. Bu noktada tüm çalışanlarımızla birlikte Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün belirlediği pandemi kurallarına uyarak örgün eğitimi üniversitemizde uygulayacağız. Pandemi sürecinde aralıksız sürdürdüğümüz sağlık hizmetleri, Araştırma ve Uygulama Hastanemizden edindiğimiz deneyimler, bu süreçlere yönelik hazırlık yapma kabiliyetimizi güçlendiriyor" diye konuştu.

"Yüz yüze eğitimin garantisinin bizlerin göstereceği gayrete bağlı olduğunu unutmamalıyız"

Covid-19 dönemi yüz yüze eğitim öğretim döneminde öğrencilerin ve ailelerin de daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda öneride bulunan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Öncelikle Covid-19 pandemi süreci hala devam ediyor. Bu noktada bilim insanlarının sözlerine dikkat edilmesini istiyoruz. Özellikle bilim insanlarının önerdiği gibi aşı olmalarını temenni ediyoruz. Bilim insanlarının söylediklerinin dışındaki ifadelere kulak asmamaları gerektiğine inanıyoruz. Kurallara uyulursa bu pandemi sürecinin aşılacağına inanıyoruz. Mücadelenin en etkin yöntemi olan aşı süreci tamamlanmalı, maske, mesafe ve temizlik önlemleri aksatılmamalıdır. Eskişehir'in en çok nüfusa sahip üniversitesi olarak akademisyenlerimiz ve personelimizle toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmeye gayret ediyoruz. Aynı şekilde öğrencilerimiz ve velileri de bu duyarlılıkta olmalıdır. Yüz yüze eğitimin garantisinin bizlerin göstereceği gayrete bağlı olduğunu unutmamalıyız."

ESOGÜ Rektörü Şenocak pandemi döneminde yüz yüze eğitimi değerlendirdi
ESOGÜ Rektörü Şenocak pandemi döneminde yüz yüze eğitimi değerlendirdi
ESOGÜ Rektörü Şenocak pandemi döneminde yüz yüze eğitimi değerlendirdi
ESOGÜ Rektörü Şenocak pandemi döneminde yüz yüze eğitimi değerlendirdi

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Koronavirüs, Pandemi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ESOGÜ Rektörü Şenocak pandemi döneminde yüz yüze eğitimi değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESOGÜ Rektörü Şenocak pandemi döneminde yüz yüze eğitimi değerlendirdi - Son Dakika
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