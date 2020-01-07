ESOGÜ Rektörü Şenocak'tan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Küçükakyüz'e ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü makamında ziyaret etti.



Ziyarette Prof. Dr. Kemal Şenocak'a ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan ve ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan eşlik etti. Ziyarette kurumlar arası işbirlikleri konuşuldu ve çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR