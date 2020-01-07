ESOGÜ Rektörü Şenocak'tan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Küçükakyüz'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam ESOGÜ Rektörü Şenocak'tan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Küçükakyüz'e ziyaret - Son Dakika

ESOGÜ Rektörü Şenocak'tan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Küçükakyüz'e ziyaret

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü makamında ziyaret etti.

ESOGÜ Rektörü Şenocak'tan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Küçükakyüz'e ziyaret, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü makamında ziyaret etti.


Ziyarette Prof. Dr. Kemal Şenocak'a ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan ve ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan eşlik etti. Ziyarette kurumlar arası işbirlikleri konuşuldu ve çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Rektör, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:23 Kaynak: İHA
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