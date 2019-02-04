Son Dakika Haberleri: Esogü Rektörü Şenocak, Ühbd Genel Kurulu'na Seçildi

Esogü Rektörü Şenocak, Ühbd Genel Kurulu'na Seçildi

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği'nnin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Esogü Rektörü Şenocak, Ühbd Genel Kurulu'na Seçildi, System.String[]
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği'nnin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılan Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD) Olağanüstü 8. Genel Kurul Toplantısı'nda ÜHBD Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Tüzük maddelerinde bazı değişiklikler yapılarak Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinin gerçekleştirildiği toplantıda ÜHBD'nin 2017-2018 yılları Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporları da sunularak kabul edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:55 Kaynak: İHA

Rektör, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Güncel
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