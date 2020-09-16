ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan Açıklaması - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) anne sütünü bebekler için en uygun besin olarak tanımladığını bildirdi.

Özerdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, DSÖ'nün bebeklerin doğumdan sonra ilk 6 ay tek başına anne sütü ile beslenmeleri, 6'ncı ayda uygun tamamlayıcı besinlere başlanması ve emzirmenin en az iki yaşına kadar salgınlar gibi olağanüstü durumlarda dahi sürdürülmesi gerektiği yönünde tavsiyelerinin olduğunu aktardı.

Emzirmenin hem anne hem bebek açısından sağladığı yararların yanı sıra bebekleri bakteriyel, viral enfeksiyon hastalıklarına bağlı ortaya çıkabilecek hastalık ve ölümlerden koruduğunun bilindiğine değinen Özerdoğan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar yapılan araştırmaların sonuçlarına göre aktif Kovid-19 hastalığı virüsünün anne sütü ve emzirme yoluyla bulaştığı tespit edilmemiştir. Ancak araştırmacılar anne sütü üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. Uluslararası kuruluşların raporlarında da Kovid-19'un anne sütü ile besleme yoluyla bulaştığı konusunda mevcut bir kanıt bulunmamaktadır. Emzirmenin hem anne hem bebek açısından sağladığı yararların yanı sıra bebekleri bakteriyel, viral enfeksiyon hastalıklarına bağlı ortaya çıkabilecek hastalık ve ölümlerden koruduğu bilinmektedir. DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi birçok kuruluş Kovid-19 pandemi sürecinde anne sütü ile beslenmenin önemli olduğunu vurgulamakta ve bu süreçte anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesi ve korunmasını önermektedir."

Özerdoğan, DSÖ ve bazı uluslararası kuruluşlar virüs anne sütüyle bulaşmasa da Kovid-19 hastalığı taşıyan ve belirtilerini gösteren annelerin virüsü bebeklerine solunum ve temas yoluyla bulaştırmasını önlemek için emzirme sırasında almaları gereken önlemler olduğunu belirttiğini kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu önlemler şunlardır; emzirme sırasında yeterli hijyen sağlanmalı, ağız ve burnu kaplayan bir maske takılmalıdır. Bebeğe dokunmadan önce ve dokunduktan sonra 20 saniye boyunca eller sabun ve su ile etkin bir şekilde yıkanmalıdır. Meme derisinin temiz olmasına dikkat edilmelidir.

Dokunulan tüm yüzeyler rutin olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Annenin şiddetli Kovid-19 hastalığının varlığına bağlı olarak emzirmeye veya bebeğine bakmaya devam edemediği durumlarda, uygun önlemler alınarak annenin sütünün sağılıp bebeğe verilmesi ve annenin bu konuda desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiği belirtilmektedir."