ESOGÜ sağlık turizmine başlıyor - Son Dakika
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ESOGÜ sağlık turizmine başlıyor

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, gerekli başvurular yapılması sonucu sağlık turizmine başlamaya hak kazandı.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, gerekli başvurular yapılması sonucu sağlık turizmine başlamaya hak kazandı.


Bölgenin önemli hastanelerinden biri olan ESOGÜ Tıp Fakültesi, artık sağlık turizmine de başlıyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan değerlendirmeler sonucu gereken puanı alan ESOGÜ, sağlık turizmine başlamaya hak kazandı. Yapılan başvurunun onaylanması durumunda sağlık turizmine başlanması hedeflenirken, yurt dışından da tedavi amaçlı birçok hastanın geleceği bekleniyor.


"Doktorlarımız ve alanlarımız konusunda hastanemiz çok şanslı"


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evvah Karakılıç, "Hastanemize aslında kendi bölge halkımız, çevre illere hizmet verebildiğimiz gibi yurt dışından da hasta getirebilme imkanı sunuyor bizlere. Tabii ki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Eskişehirli vatandaşlarımıza hizmet verdiğimiz gibi Bilecik olsun, Afyon olsun etraf şehirlere de hizmet veriyor. Ama yurt dışından özellikle yaptığımız işlemler neticesinde bazı sigorta şirketleri bizi tercih edip hastalarını getiriyorlar. Onların da tercihinin sebebi uygun tedaviyi burada bulabilmeleri ve daha uygun fiyatların olması. Bu seçenekler ile bize gelip hastalarını tedavi ettiriyorlar. Ama bu tedavi çerçevesinde hem hastanemiz hem de şehrimiz para kazanmış oluyor. Bunu tek başına şu şekilde de düşünebiliriz. Hasta geldiği zaman burada tedavisi 10 gün, 20 gün ya da bir ay sürebilir. Bu süre zarfında hastaneden sağlık hizmetleri alırken, aynı zamanda şehri gezecek, turistik faaliyetlerde bulunacak. Dolayısıyla şehrimizdeki bütün faaliyetler de bundan nasibini alacak. Yurt dışında tercih edilmeniz için özellikli doktorlarınızın, alanlarınızın olması gerekiyor. Bu konuda hastanemiz çok şanslı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
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