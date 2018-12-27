Esogü Sivil Savunma Birimi'nin Eğitim Faaliyetleri Devam Ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sivil Savunma Birimi tarafından hizmet için eğitimler kapsamında 2018 yılında yaklaşık bin akademik ve idari personele "Arama-Kurtarma" ve "Hasta-Yaralı Taşıma Teknikleri" eğitimi verildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sivil Savunma Birimi tarafından hizmet için eğitimler kapsamında 2018 yılında yaklaşık bin akademik ve idari personele "Arama-Kurtarma" ve "Hasta-Yaralı Taşıma Teknikleri" eğitimi verildi.



ESOGÜ Sivil Savunma Uzmanı İbrahim Özşahin, yapılan hizmetlerle alakalı bilgiler verdi. Özşahin "Arama ve kurtarma, herhangi bir doğal veya insan kaynaklı afet esnasında acil yardıma ihtiyacı olan kimselerin yerini tespit etme, gerekirse ilk yardım uygulama ve daha kapsamlı yardım alabilecek kişileri güvenli bir yere taşıma faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. ESOGÜ Sivil Savunma Birimi olarak verdiğimiz eğitimlerle, personelimizin herhangi bir afet esnasında ihtiyaç duyulabilecek arama ve kurtarma hizmetlerini öğrenmesini ve arama-kurtarma ekiplerinin sorumluklarını anlamasını sağlamayı hedefliyoruz. Daha geniş bir çerçeveden baktığımızda gelecekte karşı karşıya kalabileceğimiz afetlere karşı toplum olarak hazırlıklı olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. İşte bu nedenle üniversitemizde uygulamalı Arama-Kurtarma ve Hasta-Yaralı Taşıma Teknikleri eğitimlerini veriyoruz. 'Afetlere Hazır İş Yeri' ve 'Afetlere Hazır Toplum' hedeflerine ulaşma yolunda personelimize yönelik bilinçlendirme ve farkındalık yaratma faaliyetlerimiz 2019 yılında da devam edecek" dedi. - ESKİŞEHİR

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