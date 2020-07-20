ESOGÜ 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı'nda stant açtı - Son Dakika

ESOGÜ 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı'nda stant açtı
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Covid-19 salgınının yükseköğretim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve üniversitelerin yurt dışına sanal ortamda tanıtılmasını sağlayarak, Türkiye'ye uluslararası öğrenci akışını hareketlendirmek amacıyla düzenlediği 'Study in Turkey YÖK Sanal...
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Covid-19 salgınının yükseköğretim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve üniversitelerin yurt dışına sanal ortamda tanıtılmasını sağlayarak, Türkiye'ye uluslararası öğrenci akışını hareketlendirmek amacıyla düzenlediği 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı' başladı.
Sanal fuar ile Türkiye'nin diplomatik temsilciliğinin bulunduğu 142 ülkede dikkatlerin Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) de fuarda açtığı sanal stant ile kendisini tanıtıyor. Online ESOGÜ standını ziyaret edenler üniversite hakkında broşür, resim ve videolarla bilgilendirilirken, dileyen ziyaretçiler uzman ESOGÜ personeli ile sanal sohbet gerçekleştirerek sormak istediği soruları da yöneltebiliyor. 190 üniversitenin stant açtığı "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı" 20-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında http://www.virtualfair-yok.gov.tr/ adresinden ziyaret edilebilecek. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:03 Kaynak: İHA
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