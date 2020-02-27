ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde Dış Paydaşlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde Dış Paydaşlar toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından fakültenin kuruluşunun 50. yılında, toplumun beklentilerine daha iyi cevap verebilmek için dış paydaşlarla bir toplantı gerçekleştirildi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde Dış Paydaşlar toplantısı düzenlendi, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından fakültenin kuruluşunun 50. yılında, toplumun beklentilerine daha iyi cevap verebilmek için dış paydaşlarla bir toplantı gerçekleştirildi.


Toplantıya ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Birgül Yelken'in yanı sıra, Sağlık Bakanlığı; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarından yetkililer, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, ESOGÜ'deki ilişkili fakültelerden öğretim üyeleri; Anadolu, Selçuk ve Kocaeli Üniversiteleri'nden öğretim üyeleri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, fakülte olarak 50. yıllarına ulaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dış paydaş görüşlerinin kendileri için her zaman önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Arslantaş, katılım ve önerileri için kendilerine teşekkür etti.


ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Birgül Yelken toplantıda yaptığı sunumda, fakülte olarak 50 yıllık tecrübe ile; bilgiye ulaşmayı ve kullanma yollarını bilen, Tıp alanında bağımsız araştırma yapma yetkinliğine sahip, mesleğini kanıta dayalı tıp ve etik yaklaşımla yapan ve sağlıkla ilgili yerel, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı hekimler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin bilimsel araştırma yapma, sağlık hizmeti sunma ve eğitim verme olmak üzere üç temel görevi birlikte yürüttüğünü ifade eden Prof. Dr. Birgül Yelken, kurulduğu günden bugüne fakültelerinde Tıp eğitimi kapsamındaki ölçme-değerlendirme, altyapı, olanaklar ve akademik kadronun yenilenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına süreklilik kazandırıldığını söyledi. ESOGÜ Tıp Fakültesi "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı"nın 2015 yılında Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2021 yılında kadar akredite edildiğini belirten Prof. Dr. Birgül Yelken, fakültelerinin ayrıca Bologna Süreci'ne uyum çerçevesinde sürekli yenilenen çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Fakülte olarak amaç ve hedef belirleme çalışmalarını geniş katılımlı ve düzenli olarak uygulanan anketler ve geri bildirim toplantıları ile yürüttüklerini ifade eden Prof. Dr. Birgül Yelken, söz konusu çalışmaların sürekli güncellenen fakülte web sayfasında tüm paydaşlarla paylaşıldığını söyledi. ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde verilen eğitimin öğrenci merkezli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Birgül Yelken, fakültede öğrenci temsiliyetini genişletmek ve bunun sürekliliğini sağlamak amacıyla Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu (TEÖK)'nun oluşturulduğunu ve faaliyetlerini sürdürdüğünü ayrıca fakültede öğrenimine devam eden tüm öğrencilerin "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimleri ve sertifikasyonlarını tamamladığını kaydetti. Fakülte olarak misyon ve vizyonlarını dış paydaşlarının görüşleri doğrultusunda yenileyip güncelleyeceklerini belirten Prof. Dr. Birgül Yelken, tüm paydaş kurum katılımcılarına katkıları için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:38 Kaynak: İHA
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