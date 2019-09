ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin yeni öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'ne bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel "Beyaz Önlük Giyme Töreni" ile hekimlik mesleğine ilk adımlarını attılar.



Törene ESOGÜ Yönetimi ve öğretim üyelerinin yanı sıra Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile ESOGÜ önceki dönem Rektörlerinden Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün ve Prof. Dr. Fazıl Tekin de katıldı.



Törende ilk olarak kürsüye gelen ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, konuşmasına "Sevgili genç meslektaşlarım, dünyanın en kutsal mesleğine hoş geldiniz. Dünyanın en zor eğitimine hoş geldiniz. Yaşatmanın dayanılmaz, tarifsiz mutluluğuna hoş geldiniz. Başarıya, onura, gurura, kıvanca hoş geldiniz. ve yeni hayatınızın ilk gününe hoş geldiniz" sözleriyle başladı. Prof. Dr. Ali Arslantaş giyilen beyaz önlüğün sadece 2 metrelik beyaz bir kumaş olmayıp; saflık, temizlik, güç, kudret, sorumluluk, vebal anlamına geldiğini, en kutsal anlamının ise hastaların duaları ve hasta yakınlarının minnettarlığı olduğunu söyledi. Öğrenci ailelerinin evlatlarıyla haklı bir gurur duyduğunu ve ne kadar gururlansalar az olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Arslantaş, genç hekim adaylarına da seslenerek onlardan; mütevazı, toplumun hassasiyetlerini bilen, özverili, sabırlı, hoşgörülü, ülkesine bağlı ve başka Türkiye'nin olmadığını bilen iyi hekimler olmalarını istedi. Genç hekim adaylarından hocalarının, fakültelerinin, üniversitelerinin, ülkelerinin ve devletlerinin kıymetini bilmelerini de isteyen Prof. Dr. Ali Arslantaş, sözlerini "Size verilen zekayı, bilgiyi donanımı insanlık için kullanın. Anneler, babalar evlatlarınız bize emanet. Genç hekim adayları yolunuz ve bahtınız açık olsun" diyerek tamamladı.



ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Tıp Fakültesi'nin yeni öğrencilerine seslenerek önlerindeki 6 yılı çok çalışarak, yorularak ve bazen zor şartlar altında geçireceklerini ama sonunda ülkeleri, hocaları, aileleri ve kendileri için büyük gurur kaynağı olarak mezun olacaklarını ifade etti. Velileri evlatlarının başarısından dolayı kutlayan Prof. Dr. Kemal Şenocak, ESOGÜ olarak tüm hekim adaylarının en iyi eğitimi almaları için hazır olduklarını ve onları bilgi donanımı geniş, iyi sentez yapan hekimler olarak yetiştirmek üzere çaba göstereceklerini kaydetti. Prof. Dr. Kemal Şenocak ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası saygınlığı ve tanınırlığı hedeflemiş paydaşlarıyla birlikte sürekli gelişmeyi kendisine ilke edindiğini ifade etti.



ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin engin tecrübeleriyle hekim adaylarına bilim, teknik ve insanlık açısından üstün yetenekler kazandıracaklarına emin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kemal Şenocak, Tıp Fakültesi hocalarının çağdaş tıbbın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, kendisini sürekli geliştiren ve öğrencilerine aktaran eşsiz bir hazine olduğunu söyledi. Bugün giyilen beyaz önlüklerin hekimliğin olduğu kadar doğruluğun ve aydınlığın da simgesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kemal Şenocak, hekim adaylarından mesleklerini icra ettikleri sürece önlükleri üzerlerindeyken hekim olduklarını asla unutmamalarını, umudun ve şifanın rengini taşıyan beyaz önlüğe yaraşır bir hayat sürmelerini ve beyaz önlüklerine leke sürdürmemelerini istedi. Genç hekim adaylarına yılmadan çalışmalarını ve denemekten asla vazgeçmemelerini öğütleyen Prof. Dr. Kemal Şenocak, genç tıbbiyelilere; her zorluğa ve her haksızlığa karşı başı dik, paraya boyun eğmemiş, öz saygısını ve insan sevgisini yitirmemiş, insanlara yarar sağlayan ve yaptığı işi çok seven hekimler olarak yaşamaları temennisiyle başarılar diledi. Açılış konuşmalarının ardından hekim adaylarına beyaz önlükleri gruplar halinde giydirildi. - ESKİŞEHİR