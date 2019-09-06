ESOGÜ Tıp Fatültesi öğretim üyesinin başarısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Avrupa Kardiyoloji Derneğinin (ESC) yeni bilimsel kılavuzu "ESC Guidelines" yazarları arasında yer aldı.



Kılavuz geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen yüksek katılımlı ESC Congress 2019 toplantısında sunuldu ve yüksek "Impact Factor (Etki Faktörü)" ile dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan European Heart Journal'da yayınlandı.



Kalp çarpıntılarını ele alan kılavuz, "Supraventriküler Taşikardi" adı verilen kalbin kulakçıklarından kaynaklanan çarpıntılar hakkında en son bilgileri ve önerileri içeriyor. Ayrıca bu tür rahatsızlıkların nedenleri, tanısı ve güncel tedavi yaklaşımları ile Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yaklaşımları da çalışmada ayrıntılı olarak ele alınıyor. Prof. Dr. Bülent Görenek'in her biri alanında önemli başarılar elde etmiş Avrupalı ve Amerikalı meslektaşları ile birlikte hazırladığı kılavuz, hekimlere pratik öneriler sunup, yol gösterici kaynak olması bakımından önem taşıyor. - ESKİŞEHİR