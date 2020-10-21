ESOGÜ Yayınevi'nden kadın araştırmaları literatürüne katkı sağlayacak bir kitap - Son Dakika

ESOGÜ Yayınevi'nden kadın araştırmaları literatürüne katkı sağlayacak bir kitap

21.10.2020 14:43
ESOGÜ Yayınevi'nden kadın araştırmaları literatürüne katkı sağlayacak bir kitap, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Parlaktuna, "Türkiye Kırsal Kalkınmasında Kadının Güçlenmesi" adlı kitabında, kırsalda yaşayan kadınların sosyo-ekonomik yapıdaki yerini ele aldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Parlaktuna, "Türkiye Kırsal Kalkınmasında Kadının Güçlenmesi" adlı kitabında, kırsalda yaşayan kadınların sosyo-ekonomik yapıdaki yerini ele aldı.

İktisat alanında önemli bir kaynak olduğu gibi kadın çalışmaları literatürüne de ekonomi perspektifi ile büyük bir katkı sunan kitap ESOGÜ Yayınevi tarafından basılarak okuyucu ile buluştu. Doç. Dr. İnci Parlaktuna kitabın önsüzünde kırsaldaki kadının emek gücü ile kalkınmanın her aşamasında yer aldığını ancak kalkınmanın getirilerinden faydalanamadığı belirtiliyor. Kitapta kırsaldaki kadının güçlenmesini konusuna çözüm önerileri de getiren Doç. Dr. Parlaktuna, kitaba ve konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kırsal alanda yaşayan kadınlar kırsal üretimin ve kırsaldaki sosyo-ekonomik yapının sürekliliğini sağlayan önemli bir üretim faktörüdür. Bu kadınlar ev işi, aile fertlerinin bakımı (çocuk, yaşlı, engelli veya hasta bakımı) gibi ev içinde çalışmalarının yanı sıra geçimlik üretimi, tarım ve tarım dışı işler gibi ev dışında da çalışmaktadır. Kırsaldaki kadınlar emek güçleri ile kalkınma sürecinin her aşamasında yer almasına rağmen kalkınmanın getirilerinden yeterli düzeyde faydalanamamaktadır. Kırsaldaki kadınların eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerine erişim düzeyleri oldukça sınırlıdır. Güvencesiz ve ağır şartlardaki düşük gelirli işlerde daha yoğun yer alarak emek harcamaktadır. En önemlisi ise ev içinde ve dışında yaptığı tüm işler toplumsal cinsiyetçi roller çerçevesinde belirlenen ve karşılığını alamadığı emek gücünden oluşmaktadır. Kırsaldaki kadının görünmez emeği kadını kısır bir döngünün içine alarak kadının yoksullaşmasına ve daha da güçsüz olmasına neden olmaktadır." - ESKİŞEHİR

ESOGÜ Yayınevi'nden kadın araştırmaları literatürüne katkı sağlayacak bir kitap
ESOGÜ Yayınevi'nden kadın araştırmaları literatürüne katkı sağlayacak bir kitap

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kitap, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ESOGÜ Yayınevi'nden kadın araştırmaları literatürüne katkı sağlayacak bir kitap - Son Dakika

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