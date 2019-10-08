Son Dakika Haberleri: Espanyol'da David Gallego'nun yerine Pablo Machin getirildi
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Espanyol'da David Gallego'nun yerine Pablo Machin getirildi

1 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geride kalan 8 haftanın ardından 19. sırada yer alan Espanyol takımı, teknik direktörünü değiştirdi.

Espanyol'da David Gallego'nun yerine Pablo Machin getirildi, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geride kalan 8 haftanın ardından 19. sırada yer alan Espanyol takımı, teknik direktörünü değiştirdi.


Espanyol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör David Gallego'nun görevden alınıp yerine Pablo Machin'in getirildiği duyuruldu.


Son olarak 28 Mayıs 2018-15 Mart 2019 tarihlerinde Sevilla'yı çalıştıran Machin, yaklaşık 8 ay sonra La Liga'ya döndü. Machin'in Espanyol ile iki sezonluk sözleşme imzaladığı açıklandı.


Espanyol takımı La Liga'da oynadığı 8 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.

İspanya, La Liga, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:31 
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