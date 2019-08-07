Espanyol Lurzen Kravatının Önünde İsviçre'ye Geldi
1 saat önce
Espanyol, Avrupa Ligi üçüncü eleme turunun ilk ayağını oynamak için İsviçre'nin Lurzen kentine geldi.
Espanyol, Avrupa
Ligi üçüncü eleme turunun ilk ayağını oynamak için İsviçre
'nin Lurzen kentine geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55
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