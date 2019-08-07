Son Dakika Haberleri: Espanyol Lurzen Kravatının Önünde İsviçre'ye Geldi
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Espanyol Lurzen Kravatının Önünde İsviçre'ye Geldi

1 saat önce

Espanyol, Avrupa Ligi üçüncü eleme turunun ilk ayağını oynamak için İsviçre'nin Lurzen kentine geldi.

Espanyol, Avrupa Ligi üçüncü eleme turunun ilk ayağını oynamak için İsviçre'nin Lurzen kentine geldi.
İsviçre, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55 
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