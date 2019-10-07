Son Dakika Haberleri: Espanyol, teknik direktör değiştirdi
Son Dakika Spor Espanyol, teknik direktör değiştirdi

Espanyol, teknik direktör değiştirdi

47 dakika önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geride kalan 8 haftanın ardından 19. sırada yer alan Espanyol takımı, teknik direktörünü değiştirdi.

Espanyol, teknik direktör değiştirdi, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geride kalan 8 haftanın ardından 19. sırada yer alan Espanyol takımı, teknik direktörünü değiştirdi.

Espanyol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör David Gallego'nun görevden alınıp yerine Pablo Machin'in getirildiği duyuruldu.

Son olarak 28 Mayıs 2018-15 Mart 2019 tarihlerinde Sevilla'yı çalıştıran Machin, yaklaşık 8 ay sonra La Liga'ya döndü. Machin'in Espanyol ile iki sezonluk sözleşme imzaladığı açıklandı.

Espanyol takımı La Liga'da oynadığı 8 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.

İspanya, La Liga, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 80-68 mağlup etti!
Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou, Kabe'ye gitti! Tottenham'da Hugo Lloris en az 3 ay yok! Gol sevinci olay olan Mbaye Diagne: Bardak boştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 22:50:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Espanyol, teknik direktör değiştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]