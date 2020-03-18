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Espanyol'un 6 futbolcusunda korona virüs tespit edildi
7 saat önce
İspanyol ekibi Espanyol, 6 futbolcuda ve teknik ekipte yer alan bazı kişilerde korona virüs tespit edildiğini açıkladı.
İspanyol ekibi Espanyol, 6 futbolcuda ve teknik ekipte yer alan bazı kişilerde korona virüs tespit edildiğini açıkladı.
Korona virüs salgını futbolu vurmaya devam ediyor. Son olarak La Liga takımlarından Espayol, kulüp içerisinde korona virüse yakalanan kişilerin olduğunu açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 6 futbolcunun ve teknik ekipte yer alan bazı kişilerin korona virüs tespit edildiğini duyuruldu.
Virüse yakalananlarda hastalığın hafif derecede seyrettiği ve tedavilerine devam edildiği belirtildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:24 Kaynak: İHA
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