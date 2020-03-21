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Espanyol'un Çinli futbolcusu Wu Lei'de koronavirüs tespit edildi
6 saat önce
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Çinli futbolcu Wu Lei, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Çinli futbolcu Wu Lei, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, virüs tespit edilen Wu Lei'nin sağlık durumu hakkında Espanyol'a bilgi verildiği ve 28 yaşındaki oyuncunun karantina altında tutulduğu belirtildi.
Çin'in Şanghay SIPG takımından geçen sezon Espanyol'a transfer olan Wu Lei, bu sezon İspanya temsilcisinde 38 karşılaşmada forma giydi.
Espanyol, hafta içinde yaptığı açıklamada, teknik ekip ve futbolculardan 6 kişide koronavirüse rastlandığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:48 Kaynak: AA
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