Espark A.Ş, ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında protokol - Son Dakika
Son Dakika Güncel Espark A.Ş, ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında protokol - Son Dakika

Espark A.Ş, ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında protokol

7 saat önce

Espark A.Ş ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında protokol imzalandı.

Espark A.Ş, ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında protokol, System.String[]

Espark A.Ş ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında protokol imzalandı.


Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük iştiraki olan Espark A.Ş ile Fizyomer arasında yapılan protokol kapsamında 2 bin 800'e yakın personel sağlık hizmetinden indirimli faydalanabilecek. Protokol töreninde konuşan Espark A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Saltık, Eskişehir'in fizik tedavide öncü tıp merkezi olan Fizyomer'e emekçilere gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür etti.


Anlaşmaya imza atan Fizyomer Müdürü Recep Balcılar ise kent halkı için büyük özveriyle çalışan belediye personelinin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizdi. İmzalanan protokol kapsamında 2 bin 800'e yakın personel ve birinci derece yakını Fizyomer'de verilen sağlık hizmetlerinden indirimli şekilde faydalanabilecek. - ESKİŞEHİR

ESPARK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi
Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu Yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceği iddia edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:17:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Espark A.Ş, ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında protokol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]