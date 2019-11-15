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Espark'tan yeni yılda hediye karnavalı

7 saat önce

Eskişehir'in yaşam ve cazibe merkezi Espark Alışveriş Merkezi, gerçekleştirdiği yeni yıl kampanyasıyla bir kişiye Mercedes armağan ediyor.

Espark'tan yeni yılda hediye karnavalı, System.String[]

Eskişehir'in yaşam ve cazibe merkezi Espark Alışveriş Merkezi, gerçekleştirdiği yeni yıl kampanyasıyla bir kişiye Mercedes armağan ediyor.


Eskişehir'in buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerine birbirinden özel hediyeler kazandırmaya devam ediyor. 15 Kasım 2019-15 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek yeni yıl kampanyasıyla Espark, bir kişiye Mercedes-Benz A 180d Style 2019 model otomobil, bir kişiye Samsung Note10 cep telefonu, bir kişiye iPhone 11 64 GB, iki kişiye ise Samsung 55RU7100 4K UHD TV hediye ediyor. Yeni yıl çekilişine katılmak isteyenlerin Espark mağazalarından aynı gün içerisinde toplam 150 TL ve üzeri alışveriş yaparak, kampanya masasına gelerek alışveriş fişlerini beyan etmeleri ve çekiliş formunu doldurmaları yeterli oluyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, ESPARK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:02 Kaynak: İHA
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