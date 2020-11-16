Espark'tan yeni yılda hediye şöleni - Son Dakika

Espark'tan yeni yılda hediye şöleni
16.11.2020 12:43
Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi, 2021 yılına sayılı günler kala düzenlediği yeni yıl kampanyasıyla ziyaretçilerine birbirinden özel hediyeler kazandırıyor.
Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi, 2021 yılına sayılı günler kala düzenlediği yeni yıl kampanyasıyla ziyaretçilerine birbirinden özel hediyeler kazandırıyor.
Espark'ın 16 Kasım 2020- 14 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenecek yeni yıl kampanyasıyla bir kişi büyük ödül olan jeep, bir kişiye elektrikli scooter, bir kişiye ise tablet hediye edecek. Yapılan açıklamaya göre; yeni yıl çekilişine katılmak isteyenlerin Espark mağazalarından aynı gün içerisinde toplam 150 TL ve üzeri alışveriş yaptıktan sonra, kampanya masasına gelerek alışveriş fişlerini beyan etmeleri ve istenilen bilgileri vermeleri ya da www.esparkkampanya.com adresine girerek kayıt oluşturmaları yeterli oluyor. - ESKİŞEHİR
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