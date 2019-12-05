Son Dakika Haberleri: Esper: ABD Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeyi tamamladı
Son Dakika Dünya Esper: ABD Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeyi tamamladı - Son Dakika Dünya

Esper: ABD Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeyi tamamladı

6 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan askeri çekilmesini tamamladığını açıkladı.

Esper: ABD Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeyi tamamladı, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan askeri çekilmesini tamamladığını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekeceğini Ekim ayında açıklamasının ardından Savunma Bakanı Mark Esper Reuters'a verdiği mülakatta ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan askeri çekilmesinin tamamlandığını kaydetti.


Esper ABD'nin Suriye'nin diğer bölgelerinde 600 kişilik bir birliğinin kalacağını aktardı. Trump'ın çekilme açıklamasından sonra ülkede bulunan bin askerin yüzde 40'ı çekilmişti.


NATO Zirvesi dönüşü konuşan Savunma Bakanı gerekli olduğu hallerde ABD'nin Suriye'ye küçük sayıda birlik sokup çıkartabilme olanaklarının olduğunu kaydetti.


Esper Avrupa'nın Suriye görevine katkısı olması durumunda ABD'nin Suriye'deki birliklerini daha da azaltabileceğini belirtti.


NATO Zirvesi nedeniyle Londra'da bulunan Başkan Trump da ABD birliklerinden Suriye petrol rezervlerinin IŞİD'in eline düşmemesini sağlamasını istediğini kaydetti.


S-400 meselesi


Esper Türkiye ile yaşanan S-400 gerilimi ile ilgili olarak da NATO Zirvesi sırasında Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmeden bir netice çıkmadığını söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesinde yaptığı açıklamada NATO'nun YPG'yi terör örgütü kabul etmemesi halinde Türkiye'nin de Baltık Planı'nın karşısında olacağını söylemişti. Ancak zirvede, Türkiye planı engellemedi ve Baltık ülkeleri ile Polonya'nın Rusya'ya karşı savunulmasını öngören savunma planı kabul edildi.


Esper Türkiye'nin pozisyonunu değiştirmesini olumlu gördüğünü ve Türkiye'nin NATO'nun "değerli bir parçası" olduğunu kaydetti. Reuters,DW/SSB, TY


(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi
Eş cinsel olduğundan şüphelendiği oğlunu otoban kenarına bırakan baba gözaltına alındı Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması sonrası Rumlardan küstah çıkış: Türkiye'ye karşı her türlü silahı kullanacağız Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 19:47:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esper: ABD Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmeyi tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]