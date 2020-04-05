Esper'den Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanının görevden alınmasına destek - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Theodore Roosevelt uçak gemisinin eski kaptanı Brett Crozier'in, "emir komuta zinciri dışına çıkarak gemideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kamuoyuna bilgi aktardığı gerekçesiyle" görevinden alındığını ve bu kararı desteklediğini belirtti.

Esper, Amerikan ABC kanalında katıldığı programda, Kovid-19 salgınının ordudaki durumuna ve kaptanı görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgının yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Esper, zor günlerde ülkenin her yanındaki salgınla mücadele birimlerine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

"Bu bir emir komuta zinciri meselesi"

Cuma günü gemideki personelde Kovid-19 virüsü tespit edildiğine ve personelin tamamının karaya çıkarılmasına ilişkin bir mektup kaleme alan Kaptan Crozier'in görevden alınması konusunda Esper, "Donanmanın vermiş olduğu karar zor karardı, ancak bu bir emir komuta zinciri meselesi. O geminin kaptanına duyulan güvenle ilgili bir mesele. Bu yüzden kararı destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Esper, söz konusu mektubun medyaya sızmasından da rahatsız olduklarının altını çizdi.

Kaptan, gemidekilerin karada karantinaya alınmasını istemişti

Kaptan Crozier, cuma günü gemideki personelde Kovid-19 virüsü tespit edildiğine ve personelinin tamamının karaya çıkarılmasına ilişkin Amerikan Donanmasına gönderdiği mektubu, aynı zamanda basına ve komuta zincirinin dışındaki kişilere gönderdiği gerekçesiyle görevinden alınmıştı.

Tartışma çıkaran 4 sayfalık mektubunda, gemideki personelin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirten Crozier, gemideki herkesin karada karantinaya alınmasını istemişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly ise kaptanın gönderdiği mektubun içeriğindeki bilgilerin ellerindeki bilgilerle örtüşmediğini iddia etmiş, Crozier'ı "gemi içinde infiale yol açarak mürettebatı riske atmak ve geminin işleyişini bozmak" ile suçlamıştı.

Gemi, geçen hafta karantinaya alınmıştı

Theordore Roosevelt uçak gemisi, geçen hafta Pasifik'teki Guam Adası'nda liman ziyaretindeyken personelin bir kısmında Kovid-19 tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.

ABD savaş gemilerinin görevdeyken personelini karaya çıkarmasının askeri kurallara aykırı olduğu ve daha önce böyle bir talebin Amerikan ordusunda söz konusu olmadığı belirtiliyor.