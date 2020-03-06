Esper ve Wallace, ABD Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

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Esper ve Wallace, ABD Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi
55 dakika önce
ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:23 Kaynak: AA
ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) basın toplantısı düzenledi.
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