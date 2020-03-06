Esper ve Wallace, ABD Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esper ve Wallace, ABD Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

Esper ve Wallace, ABD Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi

55 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) basın toplantısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) basın toplantısı düzenledi.

Esper ve Wallace, ABD Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:23 Kaynak: AA
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