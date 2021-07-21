Espiye Belediye Başkanı Karadere esnafla bayramlaştı - Son Dakika

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Karadere, kendilerinin bayramlarını kutladı, istek ve sorunlarını dinledi.

Karadere, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe nüfusunda yaz dönemiyle beraber artış olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eğer Kovid-19 kurallarına uymazsak ve dikkat etmezsek yine kısıtlamalar dönemine döneriz. Bu nedenle hepimize büyük görevler düşüyor. Esnafımızın da gerek kendilerinin gerekse müşterilerinin kurallara uyması konusunda dikkatli olması gerekiyor. Çünkü olası bir kısıtlamada en büyük zararı esnafımız görüyor."

Karadere, ilçe halkına aşı olmaları yönünde de çağrıda bulunarak, "Çünkü tüm salgınlarda olduğu gibi bu salgının da tek kurtuluşu aşıdadır." dedi.