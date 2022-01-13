Espiye Belediyesi'nin mezarlıklarda çevre düzenleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Espiye Belediyesi tarafından kent genelindeki mezarlıklarda çevre düzenleme çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, AA muhabirine, vatandaşların rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Son olarak Çam Mahallesi mezarlığında peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildiğini aktaran Karadere, şöyle konuştu:

"Mezarlık ziyareti yaparak vefat edenlerimize dualar etmek, dinimizin bize vermiş olduğu önemli bir vecibedir. Halkımızın rahat bir şekilde mezarlıkları ziyaret etmesi için çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Mezarlıklarda çevre düzenleme, yabani ot temizleme, ilaçlama ve bakım çalışmaları yapıldı."