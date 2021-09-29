Espiye Belediyesinin çevre temizliği çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Espiye Belediyesi, ilçe genelinde çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere, daha temiz ve yaşanır bir Espiye oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bunun için de yoğun mesai harcadıklarını aktaran Karadere, şöyle konuştu:

"İlçe genelinde yabani ot ile mücadele, çöp, moloz, kül, evsel atıkları toplama, yeni konteynerlerin dağıtımı, deniz kenarı, sahil bandının temizliği, okul bahçelerinin temizlik ve dezenfeksiyonu, cami şadırvan, avlu ve çevrelerinin temizliğini sürdürüyoruz. Espiye halkına ve ilçeye gelen misafirlerimize daha temiz ve yaşanabilir bir Espiye sunmayı hedefliyoruz."

Karadere, ilçe halkından çevrenin korunması noktasında destek beklediklerini sözlerine ekledi.