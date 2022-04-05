Espiye'de Bağımlılık ile Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Espiye'de Bağımlılık ile Mücadele Çalıştayı düzenlendi

05.04.2022 14:43
Espiye'de Bağımlılık ile Mücadele Çalıştayı düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde Bağımlılık ile Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Giresun'un Espiye ilçesinde Bağımlılık ile Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda, İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Taner Tengir, özellikle madde bağımlılığının gençler ve aileleri üzerindeki olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Sağlıklı bir toplumun gençlerin eseri olacağına vurgu yapan Tengir, şöyle konuştu:

"Değerli gençler biz sizleri seviyoruz. Özellikle uyuşturucu bağımlılığı batağına düşmüş arkadaşlarınız veya tanıdıklarınız varsa lütfen bizimle veya kolluk güçleri ile temasa geçin. Sizin isminiz kesinlikle gizli tutulur. Biz bağımlıktan kurtulmak isteyen gençlerimiz için her türlü yardıma devlet kurumları olarak hazırız. Sağlıklı bir toplum gençliğin eseri olacaktır."

İlçe Sağlık Müdürü Tuğrul Yıldırım ise tütün ve alkol bağımlılıkları ile ilgili bilgiler vererek, madde bağımlılığıyla mücadele birimleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Çalıştay, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Espiye Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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