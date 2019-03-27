Espiye'de Çıkan Yangın Korkuttu
27 dakika önce
Giresun'un Espiye ilçesinde bir apartmanın 3. katında dün gece çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Giresun
'un Espiye
ilçesinde bir apartmanın 3. katında dün gece çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi
'nde R.G.'ye ait dairede elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Evdekilerin itfaiyeye haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Espiye Belediyesi
itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında evin oturma odası ve mutfak bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer odalar da yoğun dumandan dolayı zarar gördü. Yangın esnasında evde bulunan 7 kişi işe hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Espiye Devlet hastanesinde tedavi altın alındılar. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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