Espiye'de Çoruh EDAŞ yetkilileri muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Espiye'de Çoruh EDAŞ yetkilileri muhtarlarla bir araya geldi

28.02.2022 13:12
Espiye'de Çoruh EDAŞ yetkilileri muhtarlarla bir araya geldi

Giresun'un Espiye ilçesinde Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) yetkilileri, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Giresun'un Espiye ilçesinde Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) yetkilileri, mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Müftülük salonunda yapılan toplantıda muhtarlar, mahalle ve köylerindeki talep ile isteklerini yetkililere iletti.

Çoruh EDAŞ Espiye Yöneticisi Zekeriya Yıldırım, 2022 yılı öncesi ilçe genelinde yapılacak yatırım ve bakım onarım çalışmalarıyla ilgili muhtarları bilgilendirdi.

Yıldırım, muhtarların istek ve taleplerini aldıklarını ve gerekli çalışmalar için çaba gösterdiklerini aktardı.???????

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Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Müftülük, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Espiye'de Çoruh EDAŞ yetkilileri muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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