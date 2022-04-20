Espiye'de Esentepe Parkı yenileniyor - Son Dakika
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Espiye'de Esentepe Parkı yenileniyor

20.04.2022 11:05
Espiye'de Esentepe Parkı yenileniyor

Espiye Belediyesince Esentepe Parkı'nda çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Espiye Belediyesince Esentepe Parkı'nda çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbaharın gelişiyle kentteki çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Halkın yoğun olarak kullandığı Esentepe Parkı'nı daha güzel hale getireceklerini aktaran Karadere, şunları kaydetti:

"Sahil şeridi boyunca gerek spor, gerekse yürüyüş yapan vatandaşlarımızın işlek olarak kullanmaya başladığı Esentepe Parkı'ndaki spor alanlarında bakım, onarım, parke döşeme, çiçek ekimi, çevre düzenleme, yeşillendirme, ağaç dikimleri ve çim ekimleri çalışmalarına başladık. İlçemizi daha da güzelleştiriyoruz. Halkımızdan yapılan çalışmalara sahip çıkmasını istiyoruz."

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Mustafa Karadere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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