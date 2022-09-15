Espiye'de İlköğretim Haftası kutlandı

Espiye'de İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Hüseyin Tahmaz İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılında 420 öğretmen ile 5 bin 485 öğrencinin ders başı yaptığını belirterek, öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

Törende öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. 8'inci sınıf öğrencileri törende 5'inci sınıf ve ana sınıfı öğrencilerine çiçek takdim etti.

Törene İlçe Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kurum amirleri, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.