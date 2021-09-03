Espiye'de jandarma ve polis ekipleri vatandaşları fındık hırsızlığına karşı uyardı - Son Dakika

Espiye Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşları fındık hırsızlığına karşı uyardı.
Ekipler fındık hasat dönemi dolayısıyla mahallelerde ve köylerde fındıklarını harmanlarda kurutan üreticilere, hırsızlığa karşı alınması gereken önlemleri anlattı.
Vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, mahallelerde ve köylerde görülen şüpheli kişi veya kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini istedi.
Kaynak: AA
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