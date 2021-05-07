Giresun'un Espiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.
İlçe Kaymakam Taner Tengir, ekiplerle Gazi Mustafa Kemal, Kemal Şahan ve 23 Nisan caddeleri ile Karadeniz Sahil Yolu'nda denetim gerçekleştirdi.
Açık iş yerlerini denetleyen Tengir, iş yeri sahiplerine çalışma saatleri hakkında bilgi verdi, salgın kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Kurallara uyanlara teşekkür eden Tengir, ilçe sakinlerine ihtiyaç haricinde evden çıkmamaları çağrısında da bulundu.
Denetimlere Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan ve Emniyet Müdürvekili Birkan Erden de katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Espiye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika