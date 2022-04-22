Espiye'de köy okullarındaki çocukların saç kesim ve bakımları yapıldı - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı köy okullarındaki çocukların saç kesim ve bakımları yapıldı.

Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Melike Ünver, yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Ericek, Yeniköy ve Güzelyurt köylerindeki okullarda eğitim gören 170 kız ve erkek çocuğun saç kesim ve bakımının yapıldığını belirten Ünver, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramında da çocukların saç bakımlarını ve kesimlerini yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmada büyük bir özveriyle gönüllü olarak görev alan kuaförlere, kursiyerlere ve çocukları sevindirmek için balon, çikolata, şeker ve toka gibi çeşitli hediyeler gönderen güzel yürekli hayırseverlere teşekkür ediyorum."