Espiye'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Espiye'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı

29.04.2022 14:13
Espiye'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı

Giresun'un Espiye ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Giresun'un Espiye ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Espiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu öğretmeni Nihal Karaman, programda yaptığı konuşmada, İngilizlerin 106 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'nda uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir mağlubiyet aldığını, Osmanlı ordusunun ise büyük bir zafer kazandığını belirtti.

Tarihini ve milli değerlerini bilen bilinçli nesillere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karaman, bu bilgilerin de ancak eğitim kurumlarında verilebileceğini kaydetti.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı'nın da katıldığı program, öğrencilerin şiir okumaları ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

YORUMLAR
500
Öğrenciler bayram harçlıklarını erkenden aldı Öğrenciler bayram harçlıklarını erkenden aldı

İmam Hatip Liseleri, Hisarcık, Karaman, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Espiye'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
13:59 Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı
13:53 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sınırı geçen Altay nelerle karşılaşacak?
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:18 Bu akşam Kasaba Doktoru'nda neler yaşanacak? Leyla hastaneden ayrılacak mı?
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:23:39. #1.12#
SON DAKİKA: Espiye'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement