Espiye'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Espiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu öğretmeni Nihal Karaman, programda yaptığı konuşmada, İngilizlerin 106 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'nda uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir mağlubiyet aldığını, Osmanlı ordusunun ise büyük bir zafer kazandığını belirtti.

Tarihini ve milli değerlerini bilen bilinçli nesillere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karaman, bu bilgilerin de ancak eğitim kurumlarında verilebileceğini kaydetti.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı'nın da katıldığı program, öğrencilerin şiir okumaları ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.