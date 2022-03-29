Espiye'de meydana gelen heyelanda bir ev hasar gördü - Son Dakika
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Espiye'de meydana gelen heyelanda bir ev hasar gördü

29.03.2022 12:18
Espiye'de meydana gelen heyelanda bir ev hasar gördü

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı, bir evde hasar oluştu.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı, bir evde hasar oluştu.

Ericek Köyü Muhtarı Menderes Abdioğlu, AA muhabirine, dün gece Hanyanı Mahallesi'nde toprak kayması yaşandığını belirtti.

Abdioğlu, heyelanda 2 katlı bir evde hasar oluştuğunu, Espiye-Karadoğa yayla yolunun ise ulaşıma kapandığını kaydetti.

Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Abdioğlu, evin boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanın bulunmadığını sözlerine ekledi.

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Giresun, Ericek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Espiye'de meydana gelen heyelanda bir ev hasar gördü - Son Dakika


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