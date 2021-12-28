Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Aydınlar köyünde, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketinde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı.
Espiye Müftüsü Yavuz Koçak, Aydınlar köyündeki cami inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki caminin yaşanan sel felaketinde yıkıldığını söyledi.
Köyde hayırseverler tarafından yeni bir cami yapımının tamamlandığını belirten Koçak, caminin en kısa zamanda ibadete açılacağını kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Espiye'de sel felaketinde yıkılan cami yeniden inşa edildi - Son Dakika