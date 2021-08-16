Espiye'den afet yaşanan bölgelere yardım - Son Dakika

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, vatandaşlar tarafından sel afeti yaşanan bölgelere gönderilecek yardımların Şehit Hüseyin Tahmaz İlköğretim Okulu'ndaki görevlilere teslim edilmesini istedi.

Tengir başkanlığında kaymakamlık binasında, orman yangınları ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yapılacak yardımlarla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Tengir, Espiye Kaymakamlığı ve Espiye Belediyesi iş birliğinde, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen doğal afet nedeniyle vatandaşların ihtiyaç duyduğu kuru gıda, temizlik malzemeleri ve su temini için yardım kampanyası başlatıldığını belirterek, yardımseverlerin ihtiyaç malzemelerini Şehit Hüseyin Tahmaz İlköğretim Okulu salondaki görevlilere teslim etmelerini istedi.

Geçen yıl sel afeti yaşamış bir ilçe olarak afet bölgesindeki vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Tengir, "Belediye ve Kaymakamlık olarak destek olmaya devam edeceğiz. Belediyemize ait ekipler Bozkurt ilçesinde bulunuyorlar. 4 tır dolusu su ile toplanan yardım malzemeleri afetzedelere ulaştırıldı." dedi.

Toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan, Emniyet Müdürü Yılmaz Uysal, İlçe Müftüsü Yavuz Koçak ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.